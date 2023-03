Domingo tem final do concurso musa do verão sul 2023

A vencedora do Concurso Musa do Verão Sul da Bahia 2023 será conhecida neste domingo (19). Organizado pela Companhia de Eventos, liderado por Elisandra Curvelo, em parceria com o Boteco Gaúcho, dentre outros apoiadores, a final acontece a partir das 14 horas, na Cabana Arena South Beach, na praia do Sul, em Ilhéus.

Disputam o grande título 10 finalistas, representantes dos municípios de Itabuna, Ilhéus, Canavieiras, Itarantim, Buerarema e São José da Vitória. Lembrando que o concurso reuniu 72 candidatas inscritas em toda a Bahia, acontecendo eliminatórias no decorrer das etapas.

Elisandra salienta a importância dos apoios culturais das empresas e do poder público em eventos como este. “ Esse tipo de ação leva oportunidades para as participantes, sela parcerias entre empresas e movimenta todo o mercado, em todos os segmentos”, afirmou a produtora.

“É com essa visão que a Cia de Eventos, com 22 anos no mercado, vem realizando eventos e ações promocionais que unem beleza e profissionalismo, amor e muito empenho”, concluiu Elisandra, ao tempo em que convida a comunidade para prestigiar a grande final.