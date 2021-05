Domingo tem novo sarau em apoio à vakinha para dona Maurina

O movimento de amigos que criou a vakinha em apoio à aquisição de uma casa para dona Maurina dos Santos Oliveira, de 89 anos, realiza novo evento na noite deste domingo (30).

É o II Sarau, transmitido a partir das 18 horas, no canal do Grupo Vozes no YouTube (@vozesencenainterior), com música, dança, declamação de poesias e depoimentos que ilustram a importância desta causa solidária.

Estão confirmadas as apresentações das atrizes Eva Lima, Sílvia Smith e Malena Doria, cantoras Eloah Monteiro e Natália Roux, dançarinos Aldenor Garcia e Adriana Lima, entre outros artistas.

Dona Maurina foi despejada da casa onde viveu por quase 60 anos e criou oito filhos, no bairro Banco Raso, em Itabuna. O imóvel fora cedido de forma verbal ao marido dela.

Desde que não restou alternativa para a idosa continuar na casa, amigos e familiares foram a público chamar a atenção para o desfecho injusto ao qual ela foi submetida. (Saiba mais do assunto clicando aqui, aqui e aqui).

Enquanto isso, permanece no ar a vakinha que busca apoio real através do imensurável universo virtual