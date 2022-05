Dona Vanda, assassinada em Itabuna, vira nome de rua

Com a sanção do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), e publicação da Lei Municipal Nº Nº 2.588, de 29 de abril de 2022, na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, a partir de agora a principal via de acesso ao Bairro Sarinha Alcântara e o logradouro público consagrado popularmente como “Praça” passam a ser denominados, respectivamente, como Rua Epitácio Pessoa e Praça Evanice Pereira Cruz.

Além de ser a principal via de acesso ao bairro, a Rua Epitácio Pessoa também interliga aquela comunidade aos bairros São Caetano e Jardim Primavera, nos limites compreendidos entre a Rua do Pati e o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic Jorge Amado).

O projeto que deu origem à Lei para oficializar a denominação da rua e praça no bairro Sarinha foi de autoria do vereador Manoel Porfirio (PT), Líder do Governo na Câmara de Vereadores. Ao propor a nova nomenclatura, o vereador quis prestar homenagem a uma das moradoras mais queridas da comunidade do Sarinha Alcântara: dona Evanice Pereira Cruz, mais conhecida como Vanda, que foi brutal e inocentemente assassinada no ano de 2020, vítima da violência urbana.