Dono da rádio Jornal de Itabuna morre aos 73 anos

O empresário Roberto Luz, dono da rádio Jornal de Itabuna, morreu aos 73 anos de idade, na manhã deste sábado, no hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. Ele tinha sido internado há cerca de duas semanas por causa de uma queda.

Roberto Luz era popularmente conhecido como Duda Polirodas, apelido que ele ganhou em função de suas atividades, no passado, com trio elétrico. O trio Polirodas, idealizado pelo empresário itabunense, fez sucesso na região sob seu comando.

A queda sofrida por Duda Polirodas, segundo a família do empresário, foi no bairro de Ferradas, onde fica a torre de transmissão da rádio Jornal. Ele teria sofrido forte hemorragia interna, em consequência do acidente, e não conseguiu se recuperar.

Duda Polirodas, além de empresário, gostava também de política partidária. Ele chegou a disputar a Prefeitura de Itabuna na eleição do ano 2000, quando o prefeito eleito foi Geraldo Simões.