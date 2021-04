Dono de instituto de pesquisa morre em Ilhéus de Covid-19

O corpo do analista político e jornalista Wanderley Magno foi sepultado na tarde deste domingo, dia 04, no cemitério de Ilhéus. Vítima da covid-19, o diretor do Instituto Decisão-Pesquisas faleceu na manhã daquele dia, aos 58 anos, no Hospital, onde estava internado. As informações são do Blog do Bené.

Natural Canavieiras, Wanderley Magno de Souza foi assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado e fundador do jornal “A Folha dos Municípios”, de Eunápolis, que teve circulação em todo o extremo baiano. Há mais de duas décadas, ele dirigia a Decisão-Pesquisas, empesa especializada em pesquisas de opinião pública, principalmente levantamentos eleitorais.