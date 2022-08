Dos campeonatos à natação, como Itabuna pode aquecer esporte

O novo secretário de Esportes de Itabuna, Alcântara Pellegrini, informou ao Diário Bahia quais os projetos para incremento na pasta. Entre as novidades em que aposta, valorização da natação (com novos espaços para atividades públicas), a estrutura para o atletismo e quadras para a prática de outras modalidades.

Campeonatos, torneios e festivais também aparecem entre os projetos a serem resgatados, inclusive como forma de integração social. Sobre o Interbairros, que movimenta o esporte amador, Alcântara admite que deverá ocorrer num modelo menor este ano.

“Entretanto, ano que vem, de posse de um planejamento efetivo, teremos o melhor e maior interbairros que Itabuna já viu antes”, planeja.

Qual o primeiro plano para oferecer no Esporte de Itabuna para além do futebol?

Sabe-se que a prioridade sempre foi o futebol, por questões históricas e culturais em nosso Brasil, entretanto, estamos realizando um planejamento estratégico para avaliar as necessidades efetivas em nosso município, realizando um diagnóstico para verificar as fragilidades e potencialidades na pasta. Entretanto, já posso adiantar que iremos valorizar a natação, que além das atividades públicas na piscina do CISO, no bairro de Fátima, iremos ampliar para a piscina da Vila Olímpica e Usemi.

É importante mencionar que teremos uma pista profissional de atletismo no estádio municipal, o Itabunão, estaremos ainda nos próximos meses inaugurando dezenas de quadras poliesportivas para as diversas modalidades, além do equipamento da Vila Olímpica, que será entregue à sociedade nos próximos dias.

Dessa forma, a prática esportiva é investimento na saúde e qualidade de vida da população de Itabuna, além do que temos aí a oportunidade de integração social em campeonatos, torneios e festivais, que vamos resgatar, tais como os torneios interescola (das diversas modalidades), o interbairros, dentre outros, uma vez que a prática orientada de esportes entre crianças, jovens e adultos constitui uma das mais eficientes formas de integração social, sem contar ainda que se constitui numa das principais atividades de lazer, acessíveis a todos os segmentos da população, de promoção à saúde e também de prevenção à violência.

Já tem reunidas as três principais queixas no setor?

Já temos em tese, muito em razão da nossa experiência no esporte, mas estamos realizando um trabalho profissional nesse sentido, fazendo uso do Planejamento Estratégico da pasta, no qual será possível construir um quadro com as fragilidades e potencialidades da secretaria, para a partir de então, agir de forma precisa, dentro da boa técnica administrativa, mas também alinhando uma boa relação com os parceiros políticos e também da iniciativa privada.

O orçamento disponível é suficiente?

Como é sabido na administração pública, o cobertor é curto para atender a todas as necessidades, sendo que a saúde, educação e infraestrutura são as prioridades de qualquer gestão, mas temos a experiência de quem já passou por essa pasta. Assim, é preciso buscar alinhamento político na gestão municipal, junto aos governos estadual e federal, além de trazer para discutir a temática do esporte à iniciativa privada.

Dessa forma, conseguiremos trazer o esporte para o eixo central das discussões, até porque, investir no esporte é investir na qualidade de vida, é investir na saúde e fazer prevenção à violência.

Qual deve ser o diferencial do Interbairros 2022?

Neste ano, por causa da falta de tempo hábil e da demora do início das atividades do Interbairros 2022, o nosso interbairros será feito num modelo um pouco menor, mas será feito com a qualidade surpreendente e envolvimento da comunidade em geral, pois desde o meu primeiro dia na Secretaria de Esportes, já estamos tratando isso como prioridade. Entretanto, ano que vem, de posse de um planejamento efetivo, teremos o melhor e maior interbairros que Itabuna já viu antes.