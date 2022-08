A Academia de Medicina de Itabuna convida a classe médica a participar de mais um encontro, a ser realizado no próximo dia 26 de agosto, às 19h, promovido por esta Academia, com o tema: A Relação Médico – Paciente na assistência médica atual, contaremos com a presença do Dr. José Abelardo, Conselheiro do CREMEB e Membro Correspondente desta Academia. O evento será realizado no Auditório da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna*