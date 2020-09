Dr.Isaac Nery e Pastor Renê disputam prefeitura pelo Avante

O Avante terá chapa puro-sangue na disputa à prefeitura de Itabuna. A convenção de sexta-feira (11), na Câmara de Vereadores, oficializou os nomes do médico Dr. Isaac Nery e Pastor Renê, como prefeito e vice, respectivamente, além de 27 nomes, entre homens e mulheres, rumo ao Legislativo.

Durante o ato, Isaac falou sobre as bandeiras de campanha. “Hoje foi o cumprimento de um compromisso que assumimos há um ano, quando afirmamos que teríamos candidato a prefeito. Agora é um desafio, junto ao povo de Itabuna, para que possamos mudar os rumos dessa cidade, na saúde, educação, esporte, urbanização e segurança. Cremos em Deus que podemos realizar esse sonho de desenvolver a cidade”, afirmou o candidato.

Em sua fala, Renê Scaled afirmou que a marca da gestão será de trabalho social e cuidar das pessoas. “Agreguei meu nome com Dr. Isaac, com a certeza de que virão melhorias para Itabuna. O projeto é trabalhar com honestidade e fazer uma cidade para todos, alcançando da periferia à zona rural”, disse.