Dr. Rafael Andrade apresenta o Mutirão do Diabetes na Câmara de Vereadores de Itabuna


Encontro teve como objetivo reforçar a importância da união entre poder público e sociedade civil

O médico oftalmologista e idealizador do Mutirão do Diabetes de Itabuna, Dr. Rafael Andrade, participou na última terça-feira (14) da sessão da Câmara de Vereadores de Itabuna, onde apresentou o projeto que há 21 anos transforma a vida de milhares de pessoas com ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do diabetes. O encontro teve como objetivo reforçar a importância da união entre poder público e sociedade civil para ampliar o alcance das ações do Mutirão, que neste ano acontecerá no dia 15 de novembro, no Hospital Beira Rio e na Praça Rio Cachoeira.

Durante a apresentação, Dr. Rafael destacou a trajetória de duas décadas do projeto, que se tornou referência nacional em mobilização e cuidado com o diabetes, inspirando mais de 30 cidades brasileiras a replicarem o modelo. Ele também pontuou as inovações tecnológicas que têm ampliado a precisão dos atendimentos, como o uso da telemedicina, inteligência artificial e fichas digitais inteligentes, além do papel fundamental da ONG Unidos Pelo Diabetes, braço social do Hospital Beira Rio, na gestão e expansão das ações.

O presidente da Câmara de Vereadores, Manoel Porfírio, parabenizou o médico pela iniciativa e ressaltou a relevância do Mutirão para a cidade. “O trabalho do Dr. Rafael é motivo de orgulho para Itabuna. O Mutirão do Diabetes vai muito além de um evento de saúde — é um projeto de amor ao próximo, que salva vidas e inspira outras cidades do Brasil. O Legislativo itabunense reconhece e apoia essa iniciativa que tanto contribui para o bem-estar da nossa população”, afirmou Porfírio.

Com mais de 30 mil pacientes atendidos e milhares de casos de retinopatia diabética tratados gratuitamente, o Mutirão do Diabetes chega à sua 21ª edição consolidado como um exemplo de mobilização social e compromisso com a saúde pública. A edição de 2025 promete reunir novamente profissionais de saúde, voluntários e parceiros em uma grande corrente de solidariedade, informação e cuidado.

O Mutirão do Diabetes de Itabuna será realizado no dia 15 de novembro, das 8h às 12h, no Hospital Beira Rio e na Praça Rio Cachoeira. Toda a comunidade está convidada a participar das ações gratuitas de prevenção e conscientização.




