Dr. Rafael Andrade participa de Simpósio Internacional de Oftalmologia em São Paulo

O oftalmologista Rafael Andrade, Superintendente Médico do Hospital Beira Rio, em Itabuna, está participando do 44ª SIMASP, um Simpósio Internacional de Oftalmologia, que aconteceu em São Paulo.

O evento foi da última quarta-feira (15) a sábado, 18, e reuniu vários especialistas do país e do exterior no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera.

Durante o congresso, o médico itabunense apresentou duas conferências, sobre o Mutirão do Diabetes e a importância da retinopatia diabética no país. Ali também acompanhou palestras e apresentações de painéis de discussão sobre temas atuais da Oftalmologia com os maiores especialistas do Brasil.

“Essa é uma oportunidade de mostrar a excelência da medicina oftalmológica que desenvolvemos em Itabuna, divulgar o Mutirão do Diabetes e também agregar novos conhecimentos”, observa Dr. Rafael Andrade

Ainda participam do Simpósio os oftalmologistas que integram o quadro médico do Hospital Beira Rio: Dra. Larissa Andrade, que acompanha principalmente as discussões sobre córnea, catarata e cirurgia refrativa, Dr. André Castelo Branco e Dra. Camila Netto.