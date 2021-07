Dr. Rafael Andrade recebe Comenda Firmino Alves

O Superintendente Médico do Hospital Beira Rio e Presidente da ONG Unidos Pelo Diabetes, Dr. Rafael Andrade, recebeu do prefeito Augusto Castro a Comenda Firmino Alves. A Comenda é a honraria máxima do município, concedida anualmente para 10 personalidades pelos relevantes serviços prestados à Itabuna e faz parte das comemorações pelo aniversário da cidade.

O Dr. Rafael Andrade é idealizador e coordenador do Mutirão do Diabetes de Itabuna, considerado um dos maiores eventos de prevenção e tratamento da doença do mundo e que faz parte do calendário da Federação Internacional do Diabetes.