Dr. Vável Andrade celebra Jubileu de Ouro de formação em Oftalmologia

O Dr. Vável Andrade, um fundadores e diretores do Hospital Beira Rio, referência no atendimento oftalmológico no Sul da Bahia, completa hoje seu Jubileu de Ouro, com 50 anos de formado,

Graduado pela Universidade Federal da Bahia-UFBA e com diversas especializações, o Dr. Vável é um profissional reconhecido em toda a Bahia pela sua capacidade profissional e visão humanista, com um grande trabalho social, sendo um dos incentivadores do Mutirão do Diabetes de Itabuna..

O amor à profissão incentivou os filhos Rafael Andrade e Larissa Andrade a seguirem os passos do pai, mantendo suas raízes em Itabuna, onde também atuam no Hospital Beira Rio.

“Seu legado é de um profissional dedicado que fez da profissão um ato de amor aos pacientes, um pai exemplar, um amigo leal e um cidadão comprometido com Itabuna e Região. São 50 anos de profissão que nos orgulham”, afirma o Dr. Rafael Andrade.