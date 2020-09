Dr. Wladimir será o vice de Ferlú em Arataca

No último domingo (13), o PSD definiu a chapa para as eleições municipais em Arataca, no sul da Bahia. O empresário Ferlú Mansur (PSD), como pré-candidato a prefeito e o médico Dr. Wladimir Bonfim (PSB) será o candidato a vice-prefeito.

Ferlú é ex-prefeito de Arataca (de 2013 à 2016) e Dr. Wladimir além de atender em Mascote, ele também atende em Arataca, no Assentamento Terra Vista, onde reside com a sua família.

A convenção foi realizada na Fazenda Xapuri, em Arataca. Além do PSD, os partidos PSB e PDT também realizaram as suas convenções.

“Hoje é um dia muito especial para mim, pois, com o apoio do povo podemos lutar para mudar os caminhos da nossa querida Arataca”, declarou Ferlú.