Duas contas de água em Itabuna agora em julho

Com a implantação do sistema de leitura com impressão simultânea da conta de água que a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) inicia nesta primeira quinzena, os consumidores vão receber duas contas neste mês com consumo e vencimentos diferentes.

Ocorre que, o consumo de água em maio, tem vencimento em julho enquanto o consumo de junho, vencimento em agosto. A entrega da conta será realizada logo após a leitura do hidrômetro do imóvel. O presidente da EMASA, Raymundo Mendes Filho, pede que o cliente fique atento para esse detalhe.

“No sistema antigo, a EMASA levava em média 40 dias entre a leitura do hidrômetro e a entrega da conta em domicilio. Isto porque, após anotar os números do consumo, os valores coletados seguiam para digitação e os dados enviados para impressão das contas, em uma gráfica na Região Metropolitana de Salvador. A empresa foi a vencedora do processo de licitação. As contas eram então enviadas para Itabuna e entregues”, explica Raymundo Mendes Filho.

Com o novo sistema, a EMASA garantirá agilidade e economia, evitando também alguns contratempos que acabavam gerando atrasos no recebimento das contas.

“Agora, conseguimos alinhar agilidade com a economia. Porém, o cliente da EMASA neste mês vai receber uma fatura pelo antigo sistema e outro, no novo. Mas com consumo e vencimentos diferentes”, alerta o presidente da EMASA.

As residências que não contam com hidrômetro, também receberão a fatura de forma simultânea, pois, nesses casos será cobrado o consumo mínimo.