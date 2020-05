Duas mortes em Coaraci por causa do Coronavírus

Subiu para dois o número de mortes por covid-19 em Coaraci, onde 36 pessoas foram infectadas até agora pelo Coronavírus. A nova vítima fatal, segundo a Secretaria de Saúde local, foi uma mulher de 65 anos idade.

O local da morte foi o hospital Calixto Midlej, em Itabuna, cidade vizinha. A mulher tinha diabetes, segundo o boletim médico, e não suportou por muito tempo os efeitos do covid-19.

Todas as pessoas que tiveram contato com ela antes da internação passam por monitoramento. Enquanto isso, medidas de proteção são desenvolvidas na cidade para conter a transmissão do vírus.