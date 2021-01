Dumar investe R$ 1 milhão e amplia produção de pescados em Ilhéus

A Dumar estima investir R$ 1 milhão para ampliar e modernizar a unidade fabril destinada ao processamento e conservação de peixes, crustáceos e moluscos, no município de Ilhéus. O protocolo de intenções foi assinado com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), nesta terça-feira (19). Além de manter os 19 empregos diretos existentes, a empresa vai gerar 60 novas vagas de trabalho.

“O setor pesqueiro tem crescido muito na Bahia. Ano passado atraímos três empreendimentos do segmento para Lauro de Freitas, Feira de Santana e Ilhéus, onde a Dumar vai ampliar suas atividades. Juntos, os quatro investimentos vão gerar R$ 215,6 milhões. Esses investimentos são importantes, pois impulsionam o mercado local”, afirma o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico.

De acordo com o proprietário Joilton Machado, com a ampliação, a produção atual de 30 toneladas/mês, pode chegar a 90 toneladas mês. “Nossa produção deve dobrar logo nos primeiros meses de ampliação, com previsão de aumentar mais ainda e triplicar o número de funcionários. Eu acho que o mais importante disso tudo é a possibilidade de gerar mais emprego neste momento em que tanta gente ficou desempregada. Conseguimos enfrentar a pandemia e o crescimento nos encorajou a partir para ampliação”, diz.