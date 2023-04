Dupla é presa arrumando drogas para serem vendidas na Micareta

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (18), por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), após serem flagrados organizando entorpecentes. De acordo com as investigações e conforme confissão dos acusados, as drogas seriam vendidas durante a Micareta de Feira de Santana, que será realizada a partir desta quinta-feira (20).

Com eles, foram encontrados comprimidos de ecstasy e porções de maconha, crack e cocaína, já embaladas para a venda, além de cigarros, cigarros eletrônicos, maquininhas de cartão e cadernos para anotação. “Recebemos a denúncia, e, ao verificar, nosso grupo de capturas localizou”, explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Os dois estão sendo levados para a sede do departamento, onde serão autuados em flagrante por tráfico de drogas. O material apreendido será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Fonte: Ascom/ PC