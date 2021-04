Está pronta a obra de duplicação do trecho da BA-001 entre a área do hotel Opaba, no Pontal, ao início da praia do Milionários, zona sul de Ilhéus. Os motoristas já circulam normalmente nas quatro pistas, numa extensão de 5 quilômetros e 400 metros.

Porém, faltam alguns detalhes no acabamento, principalmente no que se refere à sinalização. Jardinagem e uma iluminação moderna fazem parte do projeto, que custou ao governo do Estado um total de R$ 9 milhões.