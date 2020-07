Duplicação de UTIs em Itabuna respalda abertura do comércio

A implantação de 10 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), somando 20 no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, é o principal elemento para respaldar a reabertura do comércio – fechado desde março. É o que sustentou o prefeito Fernando Gomes (PTC) durante entrevista à TV Santa Cruz.

Ele aproveitou para agradecer ao deputado João Carlos Bacelar (Podemos), que viabilizou, junto ao Ministério da Saúde, a vinda dos aparelhos para os novos leitos. “Está preparada mais segurança para a população. Estamos trabalhando para colocar mais cinco leitos de UTI até a próxima semana”, afirmou o gestor.

Fiscalização

Mas segue o apelo para que seja evitada a aglomeração nos espaços públicos, como forma de conter o avanço da Covid-19. “Faço um apelo à sociedade de Itabuna: só unidos venceremos”, conclamou o prefeito.

Também está prevista a fiscalização tanto de quem trabalha como quem é responsável pelos estabelecimentos comerciais, para cumprir o que for determinado no decreto. “Não vai ter carro na [avenida do] Cinquentenário; vai ter só a rua e o passeio para andar. E peço aqui: aquele que não for comprar, não vá pra a rua. Fica em casa!”, acrescentou.

Ele informou, ainda, que será prorrogado o “Toque de Recolher” na cidade, válido entre 18 horas e 05 horas da manhã seguinte. A retomada da medida tinha sido determinada pelo governo estadual, no último dia 03 de julho.

Quanto ao Shopping Jequitibá, a abertura de serviços como salões de beleza, academias de ginástica e artes marciais, deverão ser alvos de novo decreto – a ser publicado na próxima semana, como adiantou Fernando Gomes.