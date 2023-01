Durante reforço no Extremo Sul, PM apreende 6,7 mil munições e espoletas

Cerca de 6,7 mil munições e espoletas foram apreendidas, na madrugada desta quarta-feira (18), na cidade de Itabela, região do Extremo Sul da Bahia, durante reforço do patrulhamento ostensivo. Guarnições da 7ª CIPM encontraram os materiais durante abordagem na BR-101.

Os PMs desconfiaram de um idoso, que dirigia um veículo e determinaram a parada do automóvel, no KM 744, próximo ao distrito de São João do Monte.

No banco traseiro do carro as equipes encontraram 5 mil espoletas e 1,7 mil munições dos calibres 36, 32, 28 e 22. Os materiais bélicos foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis.

“Determinamos o reforço, no Extremo Sul, com equipes das polícias Militar e Civil, além da Força Tarefa. Atuaremos integrados com as instituições federais na região, buscando identificar autores de crimes e prevenir ocorrências ilícitas”, declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Foto: Divulgação SSP