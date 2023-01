É grave o estado de saúde de Edimar Margotto

Edimar Margotto. Foto: internet.

Edimar Margotto, ex-provedor da Santa Casa de Itabuna, respira com ajuda de aparelhos em um hospital de Vitória, no Espírito Santo. Veja o que escreveu Edimar Margotto Filho sobre o estado de saúde do pai:

“Meu pai veio passar Natal e Reveillon no Espírito Santo com a família. Fez exames de rotina e identificou algumas obstruções em artérias no coração. Fez um cateterismo para stent mas precisou fazer uma cirurgia de revascularização de grande porte. A cirurgia foi muito bem sucedida, porém por outros problemas de saúde de meu pai foi necessário intubar ontem”.

Edimar Margotto passou 14 anos como provedor da Santa Casa itabunense. É também pecuarista e empresário.