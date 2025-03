“É nossa obrigação cuidar dos trabalhadores informais no Carnaval”, afirma Jerônimo Rodrigues

O governador Jerônimo Rodrigues almoçou, nesta sexta-feira (28), com catadoras de materiais recicláveis, que atuam durante o Carnaval da Bahia, no espaço de convivência ‘Cuidar de Quem Cuida’, localizado na sede das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), em Salvador. O espaço oferece estrutura para descanso, realização de atividades, como yoga, além de chuveiros, tendo como principal objetivo garantir que essas trabalhadoras informais tenham mais conforto, dignidade e segurança.

Durante o almoço, o governador destacou se tratar de um momento importante. “É uma agenda muito especial para mim, enquanto governador, estar construindo isso, dando a oportunidade para que atividades, como a que as catadoras praticam, não sejam vistas de forma lateral. O trabalho delas é uma agenda importante na questão ambiental, que proporciona geração de renda e inclusão. E, por isso, eu vejo como uma obrigação valorizar e cuidar desses trabalhadores informais, oferecendo descanso, alimentação e outros cuidados”, afirmou Jerônimo.

Além do apoio oferecido aos catadores, o Governo do Estado prevê a distribuição de 42 mil kits de lanche para ambulantes e cordeiros, e 14 mil refeições destinadas aos catadores. Também foram instalados chuveiros em contêineres nas duas sedes do projeto, para garantir a higiene pessoal dos trabalhadores.

De 28 de fevereiro a 4 de março, das 8h às 14h, serão realizados atendimento psicológico; oficinas de yoga, massoterapia, rodas de conversa, exercícios de respiração, acupuntura auricular, ventosaterapia e meditação. A ação é realizada em conjunto com o projeto Ecofolia Solidária, por meio de parceria entre diversos órgãos e secretarias, incluindo Setre, Sema, Seades, SJDH, SPM, Voluntárias Sociais, Sedur e CAR.

“Estamos apoiando o trabalho do Governo do Estado, o governo que cuida de gente, uma série de secretarias que está fazendo um Carnaval de inclusão e dando continuidade em ações, especialmente de cuidar nesse espaço das Voluntárias, das catadoras de materiais recicláveis”, pontuou a primeira-dama e presidente das VSBA, Tatiana Velloso.

De acordo com a secretária estadual de Políticas para as Mulheres (SPM), Neusa Cadore, o projeto contribui para a saúde mental e o bem-estar das catadoras. “Esse é um espaço humanizado para oferecer a essas pessoas um período de recuperar suas energias e poderem suportar melhor esse período. Aqui está o governo presente no Carnaval, com essa ação, garantindo respeito e dignidade àqueles que participam do Carnaval na condição de trabalhadores e trabalhadoras. É um trabalho importante, que demonstra o compromisso do governo do Estado”, destacou.

“É cuidar de quem cuida. As trabalhadoras, catadores, ambulantes, cordeiros também. Hoje é o segundo dia do Carnaval, a gente já faz um bom balanço. Agradecer a todos que criam essa grande rede para que possamos fazer essa oferta de dignidade, de respeito e de uma agenda de direitos no Carnaval”, comentou a secretária Fabya Reis.

Serviços oferecidos

Entre os serviços oferecidos no espaço, estão atendimentos psicológicos, oficinas de yoga, massoterapia, rodas de conversa, acupuntura auricular e meditação. “Agradeço muito essa oportunidade que está dando pra nós, para a gente poder tomar um banho, um cafezinho da manhã, almoço. Agradeço muito. Só Deus para dar a recompensa de vocês”, agradeceu Núbia Araújo, que, há 15 anos, trabalha como catadora de material reciclável e vendedora.

