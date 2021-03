É pela vida de todos e todas!

Por Joab Alves Batista

O Sindicato dos Comerciários e das Comerciárias de Itabuna vem a público manifestar seu apoio aos decretos do Governo do Estado e Prefeitura de Itabuna, que prolongam as medidas restritivas por mais dois dias. Com a decisão, apenas serviços essenciais vão continuar funcionando até a próxima terça-feira (2).

Apoiamos os decretos porque compreendemos, assim como os principais estudiosos e infectologistas do mundo, que, neste momento, o isolamento social é o único caminho possível para salvar vidas. O cenário da pandemia em Itabuna é grave. Segundo informou o prefeito Augusto Castro, os leitos clínicos (enfermaria) e de terapia intensiva (UTI) do município estão lotados, inclusive de hospitais particulares. Ou seja: nem mesmo quem tem plano de saúde e/ou poder econômico conseguirá atendimento.

Reafirmamos que não podemos nos curvar à falsa dicotomia entre preservação de vidas versus preservação da economia. Não podemos nos render a um universo paralelo, fictício, em que é possível que a economia vá bem em meio a um colapso do sistema de saúde, que pode se agravar de tal maneira ao ponto de levar ao caos e à estagnação total. Nós, trabalhadores, queremos tanto quanto os comerciantes que a economia de Itabuna e do país se reestabeleça e cresça, mas não é justo que paguemos com nossas vidas. É hora de ter bom senso, prudência e espírito de coletividade.

Órgãos oficiais já detectaram cepas com novas variantes do vírus, muito mais letais e com capacidade de contágio muito maior. Somente a vacinação em massa da população poderá nos dar esperança de retorno às atividades comerciais e sociais. Infelizmente o Governo Federal, que deveria nos capitanear no enfrentamento à pandemia, age como um elemento de difusão e propagação do vírus. Não por acaso o Brasil é considerado o país que pior combate o coronavírus.

Aos comerciários e comerciárias, o Sindicato se dirige para dizer que o momento é de defesa de nossas vidas. Quem puder fique em casa, use máscaras, respeitem os protocolos. Aqueles que estiverem trabalhando em serviços essenciais, exijam o fornecimento dos equipamentos de proteção individual. Em caso de irregularidades, denunciem à Vigilância Sanitária.

Vacina para todos e todas Já! Retorno do Auxílio Emergencial de 600,00!