É preciso ter fé na vida!

Hoje é meu aniversário. Escrevo esta coluna dia 24 de fevereiro, dia exato que completo 32 anos de existência nesse mundão de Deus. Com isso, meu amado leitor, paro para agradecer pela vida, pela saúde, pelos aprendizados, pela caminhada linda e louca que é viver.

Eu não sei você, mas eu fico bastante reflexiva em épocas de aniversário. Olho o quanto já caminhei, o quanto errei, acertei, aprendi, mudei de rota, fui surpreendida pela vida… quantos ciclos encerrei, quantos iniciei, quantos precisei adaptar. E é sobre isso que eu desejo prosear com você aqui nesta coluna de hoje, meu amado ser que lê estas linhas aí do outro lado.

A vida é feita de transformações, a única certeza que a gente tem é que as coisas sempre mudam. Tudo muda o tempo todo no mundo, não adianta fugir nem mentir para si mesmo; já diz a canção de Lulu Santos. E por que a gente resiste tanto à mudança? Por que temos tanto medo do novo, temos medo de confiar na vida, nos caminhos que se desenham? Por que precisamos da falsa ideia de controle para nos sentirmos seguros?

Agora repare, pense bem aqui comigo: qual a garantia que a vida nos dá? Qual a garantia que temos de que tudo vai ser e sair exatamente como planejamos? Nenhuma! E esse é o grande mistério da vida; o que ela quer da gente é confiança e coragem.

Quanta energia, tempo, saúde mental perdemos tentando deixar as coisas todas do nosso jeito, partindo para um cenário ideal, ilusório, fantasioso em que todas as diretrizes, pessoas e situações acontecem de acordo à nossa vontade e bel prazer. Quanta audácia, não?!

Acreditamos que somos especiais e que o mundo deve ser e se desenhar do jeito que a gente quer. Olimpo está cheio, hora de descer, meu amado! Nós não somos o centro do Universo e é preciso soltar o controle, permitir que a vida flua, à sua maneira.

A vida tem uma sabedoria soberana que a gente não tem capacidade de entender, vislumbrar e muito menos controlar.

Eu desejo para você, meu tão querido leitor, o mesmo que desejo para mim neste novo ciclo que se inicia hoje em minha vida: que a gente ouse ter fé na vida!

– Psicanalista, especialista em Marketing

Instagram: @maribenedito