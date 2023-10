Soou algo estranho aí para você, meu amado leitor? Um dos principais pilares que compõem a base de toda e qualquer relação é a confiança, meu amado leitor? Eu te pergunto: você, realmente, confia na vida? Eu sempre digo que a vida tem uma sabedoria soberana, ela sempre sabe o que trazer para que a gente cresça, amadureça, aprenda, transborde, eleve, transcenda. A vida não quer que a gente se dê mal, não quer assistir a nossa derrocada se deleitando num balde de pipoca molhadinha com manteiga de garrafa. E por que insistir em esbravejar contra ela?

Fé e medo têm a mesma energia psíquica. O mesmo movimento de acreditar e confiar em algo que ainda não se concretizou. Pensar que tudo que você fizer vai dar errado, vai fracassar, vai sucumbir dá o mesmo trabalho de pensar que vai dar certo, vai progredir, vai te levar para o Mais. Mas por que a cabeça teima em criar os cenários mais catastróficos, caóticos e apocalípticos?

Já parou para perceber isso, meu amado ser que lê estas linhas aí do outro lado? Quando algo importante está para acontecer na sua vida, quando precisa tomar uma decisão que vai impactar de alguma forma o seu mundo, qual é a tendência do seu pensamento? O que você pensa primeiro? É muito grande, é muito difícil, é muito trabalhoso, grandioso? Pensa em todas as possibilidades já buscando a réplica para os ataques? Ou… confia na vida?

E se confiássemos na vida?

E confiar não se trata de uma espera passiva, infantil, de querer que tudo se resolva sozinho num passe de mágica. Longe disso! Estamos aqui lidando com adultos que sabem o que precisa ser feito e que é necessário pagar os preços dos ônus e bônus do percurso. Mas é confiar de forma ativa. Colocando o pé, dando o passo, se mexendo, se movimentando, buscando sair do lugar. Com constância e determinação. E, principalmente, com o coração inundado de fé.

É, fé! Palavrinha tão pequena e tão poderosa, não é? Não há mais como separar nossas partes. Não há mais como nos enxergar partidos, isolados, separados, segregados. Nós somos integrais! Corpo, mente, emoções e espírito. Fé é a confiança absoluta em alguém ou algo que não pode ser visto, tocado; só pode ser sentido, acreditado. No sutil, mas extremamente revolucionário.

A vida acontece. Pessoas nascem, pessoas morrem, tragédias caem sob nossas cabeças, desafios surgem para nos desestabilizar, dificuldades brotam para nos tirar do eixo. E assim é, assim a vida segue acontecendo. Ninguém está imune, lamento te informar. Não dá para querer que a vida seja uma régua: linear, estática, perene, sempre igual. O único momento em que nossa vida se torna linear é quando a gente morre. Linha reta, sem altos e baixos. Mas também sem vida, sem existência, sem possibilidades.

A vida acontece. E ela tem uma sabedoria soberana, me perdoe se soar repetitivo, meu amado leitor, mas é para que você guarde essa semente em seu coração. A vida quer o seu melhor, ela sabe para quê você está aqui, neste espaço-tempo. A vida sabe que você foi feito para o Bem, para a Verdade, para a Luz, para a Abundância, para o Amor, para a Magnitude.

O negócio é que, muitas vezes, você se esquece disso e se perde com as distrações do caminho e a vida precisa te puxar de volta, chamar sua atenção, te relembrar do quê e para quê você foi feito. E, para isso, ela usa as mais variadas estratégias com o objetivo de fazer você sair dessa zona de marasmo, comodismo, vitimismo, preguiça, soberba e arrogância. Talvez os meios não sejam tão apetitosos e gostosinhos para seu refinado paladar, mas é o que você precisa, justamente para aguçar os sentidos.

A vida confia plenamente em você e em sua capacidade de ascender.

É você que não confia nela.

E se confiássemos?

Mariana Benedito – Psicanalista e Psicoterapeuta

Instagram: @maribenedito