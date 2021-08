EC Bahia chega aos 140 mil seguidores apenas no YouTube e investe nos vídeos online

A forte presença do EC Bahia nas redes sociais é mais que reconhecida pelos torcedores, principalmente no Facebook, onde a equipe conta com mais de 1 milhão de seguidores. Porém, o foco recente nos vídeos online é o que tem conseguido resultado e chamado atenção de novos fãs. Os conteúdos disponíveis no YouTube, por exemplo, fizeram com que o canal TV Bahêa alcançasse os 140 mil seguidores em agosto deste ano. A expectativa é que esse formato seja cada vez mais usado pelo time.

Nos últimos anos, o conteúdo em formato de vídeo ganhou muito espaço na internet. Além de ser uma ferramenta muito utilizada por influenciadores e empresas de marketing digital, é também uma forma de entretenimento mais dinâmica. Em junho deste ano, o Festival de Economia Solidária foi transmitido via live streaming, sendo considerado um sucesso de público. O evento promovido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) contou com shows online dos músicos Del Feliz e Zelito Miranda.

O Bahia aproveitou essa tendência e começou a publicar mais vídeos online nas redes sociais em busca de novos seguidores, seja no Instagram ou em qualquer outra plataforma. A resposta dos fãs foi positiva, pois em apenas seis meses o crescimento nas mídias digitais foi de quase 10%. Apenas no YouTube, a equipe tricolor ganhou cerca de 50 mil seguidores em apenas um ano.

Até mesmo o recém-lançado TikTok tem gerado bons números para o Bahia. Em agosto deste ano, o perfil oficial do clube contava com 150 mil seguidores. A tendência é que esse número aumente, pois é uma plataforma que começou a ser explorada recentemente e ainda precisa de maior investimento. Porém, é inegável que o foco atual do marketing tricolor é com os vídeos na internet.

Conteúdos dinâmicos e interativos

Não são apenas os perfis oficiais do Bahia que produzem conteúdo sobre o time. Esse é o caso do canal Sou Mais Bahia, criado de forma independente por torcedores e que possui 114 mil inscritos atualmente. Esse é apenas um exemplo, pois não faltam canais e perfis independentes nas outras redes sociais, e quase todos serviram de inspiração para que o Tricolor de Aço começasse a postar mais conteúdos assim.

A facilidade na criação de vídeos de qualidade ajudou na popularização desse formato, principalmente com os torcedores que são mais ativos na internet. Atualmente, os editores de vídeo online permitem que os usuários consigam produzir qualquer tipo de conteúdo. O software gratuito Movie Maker Online da InVideo, por exemplo, possui diversos conteúdos para que o usuário crie um vídeo em poucos minutos. A plataforma gratuita conta com templates personalizáveis e uma biblioteca com milhões de imagens, músicas e até mesmo vídeos. Ou seja, até mesmo uma pessoa sem experiência no assunto pode criar e postar algo de qualidade na internet.

Esses recursos facilitam a postagem de novos conteúdos nas redes sociais. Não é surpresa que os vídeos online estão ficando cada vez mais populares, pois é justamente a variedade que tanto chama atenção das pessoas. Uma prova disso é o sucesso dos influenciadores digitais no Brasil, principalmente quando o assunto é futebol.

O Bahia está entre os 15 clubes brasileiros com maior presença nas redes sociais, e o objetivo da diretoria é melhorar ainda mais nesse ranking. Entretanto, para conseguir isso, será preciso investir nos vídeos online, seja no YouTube ou em qualquer outra plataforma. Por ter um grande alcance com os usuários, os vídeos na internet se transformam em um recurso essencial para qualquer perfil de equipe.