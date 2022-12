Ecad revela: Pelé tinha 34 obras musicais

Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do ex-jogador de futebol Pelé, Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior jogador brasileiro de futebol de todos os tempos. Neste momento de dor e tristeza, a instituição presta sua solidariedade aos familiares, amigos e fãs do Rei do Futebol, como era conhecido em todo o mundo.

Além dos gols, dos títulos e das conquistas em campo, Pelé também deixa a sua contribuição para a música brasileira. O ex-jogador de futebol tem 34 obras musicais e 15 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad.

As músicas de autoria de Pelé mais regravadas foram “Abc do bicho papão”, “Pelé agradece” e “Cidade grande”. Nos últimos seis anos, Pelé teve mais de 85% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de Rádio e TVs. Seus herdeiros continuarão a receber os rendimentos por 70 anos após sua morte, como determina a lei do direito autoral (9.610/98).