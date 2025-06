Economia de cerca de R$ 1 milhão com a aquisição de medicamentos em Itabuna 

O município de Itabuna foi destaque em duas apresentações de trabalhos no 2º Congresso Baiano de Assistência Farmacêutica realizado, recentemente, em Salvador pela Sociedade Brasileira de Políticas Farmacêuticas.

Um desses trabalhos contou com uma apresentação oral do coordenador da Divisão de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, Wanderlei de Souza Machado Júnior, sobre “O uso do Registro de Preços Compartilhado como tática de economicidade no município de Itabuna”.

Ele discorreu sobre a economia que a Prefeitura de Itabuna fez de cerca de R$ 1 milhão nos últimos três anos realizando compras de medicamentos por meio do Registro de Preços Compartilhados (“RP Compartilhado”).

Trata-se de uma forma de aquisição de medicamentos similar a um consórcio que foi implantado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) com a adesão de vários municípios.

O resultado obtido por Itabuna após a adesão ao RP Compartilhado foi avaliado como o melhor do evento que reuniu representantes de municípios de todo o Estado.

O segundo trabalho apresentado abordou as experiências exitosas na Assistência Farmacêutica, por meio da exposição de banners, com foco na Implantação do Cuidado Farmacêutico na Atenção Primária.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, frisa que o destaque que os trabalhos conquistaram no evento estadual demonstra o nível de comprometimento e empenho de toda a equipe. “Fica claro que o município de Itabuna está tendo uma maior representatividade dentro do contexto baiano”, comentou.

O coordenador da Divisão de Assistência Farmacêutica, Wanderlei Júnior, salienta que os dois reconhecimentos demonstram a evolução e a estruturação da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, que vem se consolidando como uma das mais ativas e melhores do Estado da Bahia.

“Os resultados obtidos com o RP Compartilhado são excelentes se comparados com as aquisições realizadas anteriormente via ata de Registro de Preço obtidas, por meio de licitações municipais”, completa.