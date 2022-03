Economia solidária de Itabuna e região leva sabores a torneio de golf em Trancoso

O Cesol Litoral Sul, ampliando possibilidades de comercialização dos produtos feitos por empreendedores econômicos solidários de Itabuna e região, participou do torneio de golf em Trancoso, extremo-sul do estado. A competição, na sexta-feira (18) e sábado (19), reuniu praticantes do esporte no Terravista Golf Course.

É um espaço que já tem tradição de reunir o público específico. Só que desta vez, os jogadores foram contemplados com uma novidade: produtos da economia solidária da região cacaueira estiveram à disposição deles, que puderam comprar e degustar aromas e sabores da terra do cacau.

Para o coordenador geral do Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, é um momento ímpar para a economia solidária. “É gratificante para nós que realizamos um trabalho de assistência socioprodutiva com empreendimentos do Litoral Sul ver os produtos ganhando o mundo e alcançando diversos públicos como agora os frequentadores do clube de golf em Trancoso. Só realça nossa capacidade de alavancar ainda mais no setor”, pontua.

Onde encontrar

Chocolates em diversas porcentagens, derivados do cacau como o melaço, mel, nibs e a famosa pinga, além de cocadas, balinhas de cupuaçu e uma diversidade de produtos regionais fizeram sucesso no local. Com isso, reafirmaram a qualidade e potencial da economia solidária da Bahia.

Em Itabuna, os produtos podem ser adquiridos no stand de vendas situado no Shopping Jequitibá, próximo à Le Biscuit. Mais informações também são encontradas no Instagram @cesollitoralsul.

Política pública

O Cesol Litoral Sul é um dos 15 equipamentos da política pública de economia solidária da Secretaria do Trabalho Emprego, Renda e Esporte (Setre) da Bahia. Ao todo, 18 territórios de identidade são contemplados com os Cesols no estado.

O equipamento oferece capacitações, assistência socioprodutiva e inserção em mercados para o escoamento da produção e, consequentemente, geração de renda para famílias que fazem parte de grupos, cooperativas e associações na Bahia. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)