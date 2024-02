Economia Solidária e Shopping Jequitibá farão grito de carnaval

Na próxima quinta-feira (8), das 14h30 às 16h, quem passar pelo Shopping Jequitibá poderá curtir as marchinhas de carnaval e entrar no ritmo da folia momesca. O Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul e o shopping farão um grito de carnaval animando os consumidores de plantão.

A animação ficará por conta do grupo Charanga da Alegria que promete embalar o público presente com a animação de canções tradicionais dos antigos carnavais até músicas mais atuais, ao som de instrumentos de sopro e percussão.

A economia solidária, por meio do Cesol Litoral Sul (política pública da Setre – Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia), valoriza a diversidade cultural e, sobretudo, os artistas locais.

Além do agito do grupo musical, o desfile dos músicos entre os consumidores contará um um estandarte produzido por artesãs da Associação Itabunense de Artesãos (Aiart), exibindo a beleza e a diversidade criativa da economia solidária do território Litoral Sul.

Quanto: entrada gratuita