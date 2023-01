Economia Solidária exibe potencial para turistas em cruzeiros em Ilhéus

Por Rafael Lopes

Produtos de mais de 50 empreendimentos da economia solidária do Litoral Sul do estado foram comercializados nesta quarta-feira (25) e quinta-feira (26), no Centro de Convenções de Ilhéus. Os grupos socioprodutivos recebem cruzeiros que desembarcaram na cidade ontem pela manhã.

Artesanato regional, doces regionais, licores e chocolates estão entre os itens exibidos para os visitantes que poderão adquiri-los a preço justo e contribuir com o desenvolvimento de uma economia inclusiva e solidária.

Na quarta-feira (25), o cruzeiro MSC Seaview passou por Ilhéus seguindo a rota Salvador (BA) X Angra dos Reis (RJ). Quinta-feira (26) é a vez do Costa Firenze atracar no porto de Ilhéus; a embarcação segue a rota Salvador (BA) X Santos (SP). Em média, entre 5 e 8 mil pessoas desembarcam em cada cruzeiro.

O receptivo fica até 16h, quando as embarcações partem rumo a seus destinos. Ao todo, 15 barracas são vitrines para a diversidade da economia solidária da região. Representantes dos empreendimentos econômicos solidários e técnicos do Cesol Litoral Sul participam da ação.

De acordo com o coordenador geral no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, “a expectativa é de mostrar o que a região Sul da Bahia tem de melhor, sua arte, sua história, cultura, doces, chocolates e cacau. Sem dúvida alguma será uma oportunidade ímpar para o escoamento da produção regional”, aposta.

Até dia 11 de abril, o Centro Público e aos empreendimentos farão 16 receptivos a cruzeiros que devem desembarcar em Ilhéus. O Cesol Litoral Sul é parte da política pública de economia solidária da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) do governo da Bahia.