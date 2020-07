Economia solidária inova e amplia mercado para Salvador e RMS

Pensando em estratégias para vencer a crise sanitária mundial que afeta também a empreendedores econômicos solidários, o Centro Público de Economia Solidária (Cesol) seccional Litoral Sul firmou uma parceria com a plataforma Escoar para vendas na capital baiana e na região metropolitana de Salvador. Assim, itens da economia solidária do sul da Bahia podem ser adquiridos por soteropolitanos e clientes de Lauro de Freitas. Produtos são entregues via delivery

O olhar estratégico do Cesol Litoral Sul, sob a coordenação de Thiago Fernandes, transformou o cenário de dificuldades enfrentado pelo mundo inteiro na pandemia da covid-19 em oportunidade para inovar e se reinventar caminhando junto com parceiros e agregando valor à economia solidária do Sul do estado. Geleias, chocolates, cachaça, farinha, pólen, mel e nibs de cacau, temperos e canudos de bambu estão entre os itens que podem ser adquiridos na plataforma Escoar https://www.escoarbrasil.com.br/. Além de Salvador e Lauro de Freitas, a Escoar entrega em toda a Bahia e no restante do Brasil.

Helena Guimarães é fundadora do grupo Só Cacau Doces Artesanais em Camacan, no Sul da Bahia, e vê com otimismo a expansão de negócios que também beneficiará o empreendimento ao qual ela faz parte.

“Em plena pandemia onde as vendas de todos caíram e principalmente de microempreendedores e de associações assistidas pelo Cesol Litoral Sul, é um momento de comemoração por esta nova parceria onde expandimos as vendas para Salvador e região metropolitana com os produtos da Só Cacau e demais itens da economia solidária de nossa região. É mais uma porta que se abre para nossos empreendimentos contribuindo com geração de renda para as empreendedoras locais.”, aponta.

Para Thiago Fernandes, a parceria com a startup escoar inaugura um novo momento da economia solidária no estado. “Já adentramos ao e-commerce por meio do nosso balcão online e agora firmamos esta importante parceria que, sem dúvida alguma, desponta como um novo tempo para a economia solidária da Bahia marcado, sobretudo, por uma presença maior de empreendimentos econômicos solidários na internet, nas redes sociais e em plataformas online de vendas alcançando ,novos mercados.”, conclui o coordenador no Cesol Litoral Sul.

Cesol Litoral Sul

O Cesol Litoral Sul faz parte da política pública do governo do estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e atende a 26 municípios da região cacaueira. Se configura como um importante instrumento de inclusão socioprodutiva por meio de assistência técnica e transferência de equipamentos e insumos produtivos alcançados com o acesso ao microcrédito assistido, além da articulação com as demais políticas de proteção e promoção social oferecidas com a interlocução de diversas secretarias do governo estadual e da União.

Ascom Cesol Litoral Sul