Economia Solidária reúne doações para vítimas de chuvas no sul da Bahia

A economia solidária tem reafirmado seu papel, sobretudo de solidariedade com o recente desastre das chuvas no sul da Bahia. Em parceria com instituições e sociedade civil, o Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul vem conseguindo angariar doações para as pessoas que enfrentam necessidades.

Com o apoio do Cesol Salvador, doações estão sendo feitas pelo portal https://esolssa.com.br/produtos/doacao-campanha-bahia-solidaria-sul-da-bahia/. Lá, qualquer pessoa pode doar de qualquer lugar do mundo pela internet. Basta selecionar os itens que deseja doar e efetuar o pagamento por boleto e cartões de débito ou crédito.

Para o coordenador geral do Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, os itens arrecadados são um alento. “Vimos algumas das 26 cidades onde temos empreendimentos atendidos pelo Cesol debaixo de água com perdas de móveis, roupas e bens materiais. Agradecemos a todos que têm doado contribuindo com esta campanha vitoriosa e pedimos que as pessoas continuem doando, pois muitas famílias ainda enfrentam necessidades”, conclui.

Em Itabuna, já foram beneficiados os grupos Terreiro Ilê Axé Ijexá Olufon, Igreja Batista Teosópolis, Igreja Adventista do Sétimo Dia, lideranças comunitárias dos bairros João Soares (Fi de Deus), Gogó Da Ema (Wanda), Paróquia São Judas Tadeu, Paróquia Santa Maria Goretti (Mangabinha), Primeira Igreja Batista, projeto Amigo Solidário, moradores do Banco Raso, Bananeira e Urbis 4; além dos municípios de Barro Preto, Aurelino Leal, Coaraci, Pau Brasil, Itajuípe e Itapé.

“Nesta segunda etapa pretendemos fazer doações de móveis, eletrodomésticos e materiais que devolvam a dignidade a essas pessoas que perderam tudo. É um momento de reconstrução”, acrescenta Fernandes.

Outras parcerias

Com apoio da Hinode, foram direcionadas à economia solidária 60 toneladas de itens básicos entre alimentos, produtos de higiene, limpeza e roupas. O PIX Solidário da Associação Beneficente Josué de Castro também somou às doações no território. O Cesol Bacia de Jacuípe doou roupas, alimentos e material de limpeza. Já o Cesol Lauro de Freitas, em parceria com o grupo União do Vegetal, também doou roupas. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)