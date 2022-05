Economia solidária tem plenária nesta terça-feira em Itabuna

Com o objetivo de identificar os desafios, limites e oportunidades da economia solidária com vistas ao bem viver, cooperação e autogestão para o desenvolvimento político e social no território Litoral Sul, será realizada nesta terça-feira (31), a partir de 8h, no Sest Senat, uma plenária com empreendimentos econômicos solidários.

A iniciativa é conduzida pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul, sob chancela da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) do governo da Bahia.

Os participantes da plenária serão contemplados com uma explanação do coordenador do Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, que trará um panorama da política pública para o setor no território. Em seguida, serão formados eixos temáticos para construção coletiva de propostas para a economia solidária a partir das demandas e necessidades dos empreendimentos da região.

Os eixos temáticos ajudarão a mapear estratégias que poderão ser adotadas pelo Cesol ajudando a nortear o trabalho de assistência técnica com os empreendimentos econômicos solidários. Posteriormente, os pontos serão sistematizados e inseridos na carta da economia solidária do Litoral Sul que será direcionada aos candidatos a governo e candidatos a deputado estadual e federal.

A atividade e gratuita e seguirá até 15h com a participação de representantes dos empreendimentos econômicos solidários previamente inscritos.