A atual edição do Diário Bahia, fechada na quinta-feira (1º), destaca a obrigatoriedade do uso de máscaras centros de compras, bancos e lotéricas, conforme decreto estadual motivado pelo avanço da Covid-19. Em Itabuna, o Shopping Jequitibá faz valer a exigência. A parceria do governador eleito Jerônimo Rodrigues com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) também é assunto abordado. Veja a publicação clicando aqui.