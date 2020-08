Editor da Cabrália entre mortos pelo coronavírus em Itabuna

O editor Alisson Almeida, de 42 anos, entrou ontem (13) para a lamentável estatística de vítimas fatais do coronavírus em Itabuna. Ele era diabético, ficou dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e faleceu no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, após um período internado também no Calixto Midlej Filho.

Alinho, como era chamado, bastante querido pelos colegas de trabalho, escreveu uma história de aprendizado na Record TV Cabrália. Primeiro, foi operador de áudio e, em seguida, integrou a equipe de edição de imagens. Outra paixão do curioso profissional era a faculdade de Direito, que cursava na UNIFTC (Faculdade de Tecnologia e Ciências).

Ao longo do programa Balanço Geral desta sexta-feira, uma série de emocionadas homenagens ao fervoroso torcedor do flamengo; ao colega de divertidos bate-papos no café da manhã no trabalho.

Foi sepultado na manhã de hoje no Cemitério Campo Santo, com todos os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Ele deixa viúva, Jeane Ribeiro, e dois filhos.

Último boletim

Conforme o boletim divulgado ontem pela Vigilância Epidemiológica, Itabuna contabiliza 3.561 casos ativos de Covid-19 e outros 3.101 curados.

Desde que a doença chegou ao município, foram confirmados 6.821 casos e 159 mortes. Há 163 pessoas aguardando resultados de testes e existem 30 internados em leitos de UTI; 54 em leito clínico.