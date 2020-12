Educação de Itabuna diz adeus à professora Railda Prudente

A educação em Itabuna segue de luto com mais uma perda em seus quadros. Foi sepultado na tarde desta quarta-feira (23) o corpo da professora Railda Prudente, coordenadora do projeto “Escola Municipal de Dança”. Ela vinha lutando há meses contra um câncer.

A perda foi lamentada em nota de pesar assinada pela secretária municipal de Educação, Nilmecy Gonçalves. “Em vida, ela deixou órfãos as centenas de crianças e jovens que fizeram e fazem parte do projeto, sujeitos-atores que ela defendia com a força de uma mãe. Pelas suas mãos, despontaram talentos que hoje se espalham pelo mundo. E pelas suas mãos, se perpetua uma herança de grande valor. A Escola Municipal de Dança continuará. Agora, sob a insígnia da inspiração do trabalho realizado por ela”, diz a mensagem.

Por decisão do prefeito Fernando Gomes, como um dos últimos atos, a Escola Municipal de Dança passa a ser designada como “Escola Municipal de Dança Professora Railda Prudente”.