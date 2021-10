Educação: Universo La Salle – Missão Futuro

Apresentação

Um Universo em expansão e onde o seu futuro chega antes. Um Universo onde tudo gira ao seu redor. Aperte o cinto, a nossa tripulação já está ligando os propulsores para impulsionar a sua jornada rumo à Missão Futuro, onde rumo a uma galáxia nova, mas bem perto de você.

A equipe multidisciplinar do Universo La Salle conecta alunos do Ensino Médio aos cursos de graduação para que conheçam e se familiarizem com suas futuras profissões. A sua escola é nossa grande convidada!

Programação

COORDENADAS DA MISSÃO

FASE 01

09/11 – Terça-feira

14h – Orientação Profissional: Quiz das Profissões

Tema: Autoconhecimento: como fazer uma escolha?

Palestrante: Karine Souza Burtet, psicóloga.

15h30 – Meeting com coordenadores no Planeta Inovação e Tecnologia

Tema: Missão Futuro

19h – Palestrante Surpresa

FASE 02

10/11 – Quarta-feira

14h – Mercado de Trabalho – Unijobs

Tema: Planejamento de Carreira

Palestrante: César Karnal, psicólogo.

15h30 – Meeting com coordenadores no Planeta Gestão e Negócios

• Administração

• Ciências Contábeis

• Tecnologia da Informação

• Recursos Humanos

• Gestão Comercial

• Marketing

• Logística

• Gestão Financeira

• Gestão Pública

16h30 – Meeting com coordenadores no Planeta Direito e Política

• Relações Internacionais

• Serviço Social

• Direito

17h30 – Fênix Vestibulares

Tema: Redação nota mil – Simulado Redação

Palestrantes: Anderson Sid e Giordano Bombardelli, professores.

19h – Formação Professores

Tema: Ferramentas Google

Palestrantes: Paula de Oliveira e Gabriela Venturini, Projeto EDUTEC

FASE 03

11/11 – Quinta-feira

14h – Centro Internacional e Hospitalidade

Tema: Os caminhos do Intercâmbio

Palestrantes: Gabriela Pedroso e Luiz Massau, do Centro Internacional e Hospitalidade Unilasalle.

15h30 – Meeting com coordenadores no Planeta Saúde e Qualidade de Vida

• Nutrição

• Biologia

• Educação Física

• Enfermagem

• Fisioterapia/Estética e Cosmética

• Psicologia

16h30 – Meeting com coordenadores no Planeta Educação

• Pedagogia

• Letras

• História

17h30 – Meeting Cristian Reis Westphal

Tema: Ciência e Astronomia: O mundo precisa de pessoas mais curiosas

Palestrante: Cristian Reis Westphal, graduado em Engenharia Química pela Universidade La Salle; experiência na área de Divulgação Científica com ênfase na Astronomia, Astrofísica e Astrobiologia; participante brasileiro em 2016 do concurso #MeetESO, na European Southern Observatory – ESO; Palestrante TEDxSãoPaulo; Fundador do Projeto Ciência e Astronomia.

19h – Encerramento

Tire suas dúvidas na bio:

https://www.unilasalle.edu.br/canoas/eventos/universo-la-salle-missao-futuro

Traga seus alunos de ensino médio para participar desta MISSÃO PARA O FUTURO junto com o Universo La Salle, nos dias 09 a 11 de novembro teremos uma programação intensa de atividades.

O Universo La Salle – Missão Futuro é um evento gratuito e online promovido pela Universidade La Salle. Para fazer parte dessa experiência transformadora, clique no link abaixo e inscreva-se.

Link: https://pordentroda.unilasalle.edu.br/semana-das-profissoes-universo-la-salle