Educadora ilheense lança coleção na Bienal do Livro São Paulo

A educadora ilheense Elisa Oliveira, autora da coleção Convenção das Corujas, publicada pela Editus, editora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), lançou a coleção infantojuvenil na Bienal Internacional do Livro São Paulo que é o maior evento nacional do setor editorial.

O lançamento aconteceu no domingo (03) no estande da Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU).

O trabalho lançado pela professora traz textos reflexivos e sensíveis sobre temas da filosofia e da atualidade.

“Os temas são uma provocação para sair do pensamento do senso comum para o pensamento filosófico. Nossa proposta é a formação de leitores críticos”, explica Elisa.

“Gostei muito dos temas e a proposta do trabalho porque tenho interesse no desenvolvimento do pensamento infantil”, comentou a estudante de pediatria Larissa Brandão.

“Estar presente no lançamento da coleção da amiga Elisa é mostrar para todos a importância da filosofia para as crianças e como o turismo pedagógico dialoga com a educação”, afirma Anna Lívia Ribeiro da agência de turismo Via Destino.

Elisa destaca, emocionada, que a participação na Bienal “foi um momento especial para celebrar a filosofia para crianças”.