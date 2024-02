Educadores elaboram plano de trabalho no terceiro dia da Jornada Pedagógica da rede estadual de ensino

As aulas da rede estadual de ensino começam no próximo dia 19 e contarão com 200 dias letivos. Até a próxima quarta-feira (7), professores, coordenadores pedagógicos e gestores estão envolvidos no planejamento e na construção do plano de trabalho e atividades formativas que integram a Jornada Pedagógica, iniciada na última quinta-feira (1°), em todas as 1.067 escolas estaduais. Nesta segunda-feira (5), a secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, acompanhou as atividades nos colégios estaduais Lomanto Junior, no município de Barro Preto, e Dom Paulo Lopes de Farias, em Itapé, no Território de Identidade Litoral Sul.

A secretária Adélia falou da importância desse trabalho coletivo. “Teremos ainda dois dias de jornada com a aplicação da avaliação diagnóstica e os ajustes finais para o planejamento pedagógico. Esses espaços que estão sendo disponibilizados reconhecem a escola como lugar de aprendizagem, assim como de segurança e de cuidado, que irá permitir o desabrochar do estudante e a construção de seu conhecimento, para que possam escolher o que querem ser e o lugar que vão ocupar no mundo”.

A professora de Matemática do Colégio Estadual Lomanto Junior, em Barro Preto, Fernanda Araújo, acredita que esta é uma oportunidade de aprimoramento e direcionamento da equipe docente para a oferta de um ensino cada vez mais qualificado aos 240 estudantes da unidade escolar. “Tivemos a alegre notícia que, até o momento, quatro de nossos alunos ingressaram nas universidades de Santa Cruz e do Sul da Bahia nos cursos de Matemática, Biologia, Economia e Ciências da Natureza. Esses resultados nos incentivam a prosseguir nesta jornada pela Educação de qualidade”, ressaltou.

Ainda pela manhã, a secretária Adélia Pinheiro visitou a nova instalação do Colégio Paulo Lopes de Farias, no município de Itapé, com obra em ajustes finais para a entrega. Na oportunidade, a gestora se encontrou com a equipe de docentes, coordenadores pedagógicos e gestores da unidade escolar, que também participam da Jornada Pedagógica.

O professor de História do novo colégio, Álvaro Neto, disse que a integração com a SEC é fundamental no planejamento. “Este é um importante momento de reencontro com os colegas para traçarmos os planos e as metas do novo ano, bem como fazermos uma avaliação mais reflexiva sobre 2023 e pensar o que podemos melhorar no próximo ano letivo. É importante alinhar as nossas perspectivas com as diretrizes da SEC”, explicou.

À noite, a secretária Adélia participa, junto com o governador Jerônimo Rodrigues, da solenidade de posse do novo reitor e do vice-reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), respectivamente, Alessandro Fernandes Santana e Maurício Moreau. Os professores doutores foram reeleitos para o segundo mandado para o período de gestão 2024-2028.