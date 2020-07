Eficiência na gestão do shopping de Itabuna permanece reconhecida pela “Standard & Poor´s”

A agência de rating Standard & Poor´s, uma das mais conceituadas do mundo, anunciou a manutenção do grau BR A ao Shopping Jequitibá, em Itabuna. O grau BR A significa alta capacidade e credibilidade na captação de recursos para novos investimentos de longo prazo.

A manutenção do grau BR A é um reconhecimento à eficiência da gestão do Shopping Jequitibá, que embora com as atividades suspensas por conta da pandemia da Covid 19, se consolidou nos últimos anos como o principal centro comercial e de prestação de serviços/lazer do Sul da Bahia, focada na eficiência administrativa, atração de novos negócios e diversificação do mix de lojas.

De acordo com o diretor do Shopping Jequitibá, Manoel Chaves Neto (foto), “este rating tem um significado extremamente importante para todo nosso time de colaboradores e parceiros, porque credencia a competência da nossa administração, da estruturação das alternativas de novos canais de vendas, da sólida consolidação dos nossos lojistas, e capacidade de pagamento de longo prazo “.

“Fico muito grato aos que acreditam e investem no Jequitibá e principalmente junto conosco, podermos mostrar para o Brasil e o mundo que Itabuna e o Sul da Bahia tem na sua essência empreendedores, lojistas, bons pagadores, honestos e competentes”, disse Neto.