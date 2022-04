Efson Lima toma posse dia 22 na Academia de Letras de R

O literato e jurista Efson Lima (foto) será empossado nesta sexta-feira (22), às 19h, na Academia de Letras de Ilhéus (ALI) situada na rua Antônio Lavigne de Lemos, 39, Centro. O recém-chegado integrante ocupará a cadeira de número 40 da entidade que, de acordo com seu regimento, possui 40 integrantes efetivos.

Jovem doutor, Efson é um dos articulistas no centenário jornal A Tarde, de circulação estadual na Bahia e no Diário de Ilhéus – este último situado no município sede da ALI. O mais novo imortal também é um dos responsáveis por articular a realização do Festival de Literatura Sul-Bahia (FLISBA).

Para o coordenador geral no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, a chegada de Efson ao cargo de imortal representa o reconhecimento de todo o seu percurso contribuindo com a literatura e a economia solidária no território.

“A posse do Efson que é coordenador na CATIS [Coordenação de Assistência Técnica e Inclusão Socioprodutiva) da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia reitera o comprometimento do escritor com a literatura e com a economia solidária em nossa região. Efson é um dos articuladores de uma rede solidária de escritores que dialogam entre si e fomentam iniciativas de apoio ao segmento”, conclui.

A posse de Efson Batista Lima, que será saudado pela articulista, intelectual e ex-presidente da ALI, Maria Luiza Heine é aguardada por amigos, familiares, integrantes da academia e literatos da região que o admiram e acompanham sua trajetória acadêmica.