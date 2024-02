Egeo, a marca oficial de perfumaria do Lollapalooza BR 24, lança fragrância inspirada no mood dos festivais de música

Inspirado na vibração e experiências dos festivais, com cores, ritmos e diversão autênticas, Egeo, marca de perfumaria do Boticário que faz sucesso entre o público jovem, a chamada GenZ, expande o portfólio e acaba de anunciar a chegada de Egeo E.Joy. Em edição limitada, a nova linha entrega longa duração na pele e apresenta em sua composição o segredinho chamado Joy Effect, ativo exclusivo que combina taurina e ginseng ao brilho das frutas e à potência das madeiras e, comprovado por neurociência, proporciona sensação de entusiasmo e energia. De acordo com estudos realizados pela WGSN, a tendência de 2024 é que as fragrâncias sejam usadas, cada vez mais, como uma ferramenta olfativa para manifestar emoções, estilo e valores individuais. A análise ainda indica que a geração Z, em particular, apresenta maior inclinação a experimentar camadas de fragrâncias que proporcionem sensações, como alegria e felicidade – reflexo da busca constante por bem-estar, caracterizada pela geração.

Entre os destaques do lançamento, está o Egeo E.Joy Desodorante Colônia. Com perfil compartilhável, a fragrância traz notas marcantes que combinam com diferentes gêneros, personalidades e momentos do dia. A criação olfativa traduz notas adocicadas para intensificar momentos de diversão, notas frutais que celebram a alegria das conexões e a força das madeiras para complementar essa criação fluída e moderna, que converge com a geração Z. A novidade conta também com a Caneta Multifuncional Egeo E.Joy. Em um formato inovador e versátil, a caneta oferece perfumação e beleza. De um lado, o produto conta com uma ponta com lápis para corpo e rosto, que tem uma textura macia e cor intensa, ideal para incrementar o visual de forma rápida e divertida. E do outro traz a versão sólida da fragrância, permitindo o retoque da perfumação a qualquer momento do dia.

Fernanda Marques, diretora da categoria de Perfumaria Feminina do Grupo Boticário, reforça que festivais de música e festas são, de fato, as ocasiões perfeitas para conectar Egeo e o conceito de vibração e energia da química da felicidade. “Em Egeo olhamos atentamente para o perfil da geração Z. Com Egeo E.Joy nos inspiramos nas experiências que entregam e potencializam toda sensação única de bem-estar e euforia da geração”, explica Marques. A executiva ainda destaca que, ao desenvolver um produto que reflete o atitudinal do público, incorporando traços da personalidade e neurociência, a marca reforça o compromisso com o território da diversão e autenticidade, que permeia a agenda de ativações de Egeo há 3 anos.

Em sintonia com a complexidade do sistema olfativo humano, a marca investiu em neurociência para desenvolver uma linha que desperta respostas emocionais nos consumidores. Durante as pesquisas realizadas no Neurolab GB, o primeiro laboratório de neurociência do setor de beleza do Brasil, foram analisadas a capacidade de uma fragrância em despertar redes inconscientes de energia e felicidade no cérebro. O estudo revelou que o uso do produto traz associações a sentimentos de alegria, energia, animação e entusiasmo para os participantes. “Algumas notas aromáticas funcionam como verdadeiros estimulantes capazes de evocar respostas emocionais no cérebro; então, reunimos o que há de mais tecnológico no universo da perfumaria com a alquimia exclusiva do Boticário, para proporcionar uma experiência olfativa única que ressoe com a energia e a individualidade dessa geração dinâmica”, conta César Veiga, perfumista do Grupo Boticário.

Explorando mais a fundo os elementos, o perfumista complementa: “A linha Egeo E.Joy representa nossa dedicação com a inovação e a conexão autêntica para trazer aos apaixonados pela marca uma fragrância única, que traz elementos, como ginseng e taurina, pouco explorados na perfumaria, em uma combinação pouco provável com frutas e nuances amadeiradas”. Atualmente, existem cerca de 2.500 ingredientes olfativos disponíveis aos perfumistas para compor as criações deles; ingredientes esses que podem ser de origem natural, como os óleos essenciais provenientes de flores, cascas, sementes e raízes. Além disso, também existem moléculas olfativas desenvolvidas em laboratório por meio da alta tecnologia de reações químicas. Em geral, uma fragrância é composta, em média, de 60 a 120 ingredientes combinados harmoniosamente – como uma composição musical olfativa.

Como oportunidade de compra, até o dia 03 de março, todos os produtos da edição limitada Egeo E.Joy contam com 20% off e estão disponíveis em todos canais de vendas da marca. Nas lojas físicas e e-commerce da marca através do link: https://www.boticario.com.br/. Ainda é possível realizar a compra pelo aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS e fazer pedidos via WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo Boticário Encontre: https://encontre.boticario.com.br/