Egnaldo França é novo presidente do Conselho de Cultura em Itabuna

Com um longo histórico em defesa da arte e educação, Egnaldo França (foto) foi eleito presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais em Itabuna. Na bagagem dele, um caminho que mistura atuação social e experiências acadêmicas. É formado em História, especialista em Gestão Cultural, mestre em Ensino e Relações Étnico-Raciais, além de percussionista, coreógrafo e fundador grupo Encantarte.

No biênio 2021-2023, ele dará continuidade ao trabalho desenvolvido por Aline Setenta, que exercia a presidência desde 2018 (teve o mandato estendido por conta da pandemia). “Queremos buscar os caminhos que incentivem e fomentem a nossa identidade cultural, dando continuidade à valorosa atuação desta presidenta que fez um trabalho brilhante e dando ênfase ao papel e à importância deste Conselho em Itabuna”, disse Egnaldo.

A eleição da mesa diretora da entidade ocorreu no último dia 20, através da plataforma zoom. Na ocasião, a cantora Ize Duque foi eleita secretária e o comunicólogo Eric Souza, definido como suplente.

Ao controle social

Para o presidente de honra Lula Dantas, “é muito importante que os setores da cultura de Itabuna estejam tão engajados como no atual momento nas questões que estruturam e organizam as políticas públicas do setor, especialmente no contexto da pandemia”.

Este instrumento de controle social tem as funções de acompanhamento, fiscalização, consultivas, propositivas e deliberativas nos direcionamentos das políticas culturais do município. Trata-se do órgão que caminha junto com a FICC (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania) e demais instituições do segmento nos processos decisórios.

Componentes

Tendo uma composição paritária entre membros da sociedade civil e órgãos públicos, estiveram presentes o secretário municipal de Governo, professor Josué de Souza Brandão Júnior, os integrantes da equipe gestora da FICC, Ireni Leão, Leonardo Fraga, Júlia Rovena e Bruna e ainda Lucas Oliveira e Manassés de Oliveira Moreira, pela Secretaria Municipal da Educação; Maria de Fátima M. Dias Braga, representando a Fundação Marimbeta; Ize Duque Magno, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB); e George Lessa Silva, o Centro de Cultura Adonias Filho.

Entre os assentos da sociedade civil, participaram Aloizio Palmeira de Lima (setorial de Música), Lourdes Maria Lima Alves e Maria Helena Vasconcelos (respectivamente, titular e suplente do setorial de Artesanato), Lula Dantas (setorial de Cultura Afro-brasileira), Egnaldo França (setorial de Cultura Popular e Identitária), Sônia Amorim (setorial de Literatura), Victor Aziz (setorial de Audiovisual), Tâmela França e Hans Muller (titular e suplente do setorial de Artes Cênicas), Evandro Mendes Guimarães (Artes Visuais) e Eric Souza (Comunicação Social).