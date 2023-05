EL NIÑO E OUTRAS AMEAÇAS

Geralmente, as ameaças de cataclismo e outros acidentes naturais costumam surgir no final do ano, mas, como o mundo está mudando, como se diz, tudo pode acontecer a qualquer época e, no momento, teme-se que aquele fenômeno climático, que já nos causou muitos estragos, está afiando as navalhas para nos atacar. Acredito que muitos se lembram do ano 2015, quando boa parte do Nordeste enfrentou uma pesada seca, que causou muitos estragos, principalmente no setor do agronegócio, já que plantações foram perdidas e a morte de alguns milhares de bois e vacas, em consequência da seca.

Alguns cientistas estão preconizando uma seca que deverá durar uns dois anos, castigando, principalmente, a região Nordeste e levando chuvas para o Centro-oeste e Sul do país; não é novidade esse fenômeno da natureza, que já nos atacou por algumas vezes, deixando o rastro destrutivo de sua passagem por estas bandas. Convém que os governos e, principalmente, a população tomem conhecimento do problema e comecem a tomar as devidas providências para diminuir os efeitos danosos de um fenômeno cíclico que mexe com as águas do pacífico, junto à América do Sul, cujas águas esquentam, mexem com os ventos, promovendo o fenômeno da seca em nossa região.

Deixando de lado os fenômenos da natureza, para cuja solução a ação do homem é quase nula, vamos tratar de uma ocorrência que é ditada, principalmente, pelo comércio dentro do país e fora dele, a sempre indesejada inflação. Já tivemos, num passado não tão distante, uma inflação que alcançou 80% ao mês e, no ano de 1993, chegou a 2.567,46 ao ano. Foi um período difícil por que passou o povo brasileiro, quando os preços aumentavam mais de uma vez ao dia. Foi o Plano Real, em 1993/1994, que deu um basta a esse descalabro econômico que, como sempre, sacrifica mais a classe trabalhadora. É bom lembrar, principalmente, aos mais jovens, que um certo partido mandou seus membros votarem contra o Plano Real. A inflação tem estado sob controle, mas, de algum tempo para cá, está dando ares de quem quer voltar e alguns produtos já estão sofrendo majoração em seus preços.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, levando a um conflito que no último mês de fevereiro completou um ano, mexeu nos preços, principalmente nos gêneros alimentícios e o povo já começou a reclamar; é em momentos como esse que o governo tem que mostrar para que veio e agir com suas poderosas armas, a fim de evitar que a inflação mostre as suas poderosas garras; e assim nos encontramos, rogando aos céus que controle a sanha do “El Niño” e dê um pouco de juízo aos donos do mundo para acabar com essas guerras e produzir alimento para a população.