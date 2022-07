“Ela pode”: capacitação gratuita para mulheres em Itabuna e Ilhéus

Por Karen Póvoas

As mulheres já lideram 10,1 milhões de empreendimentos no país, de acordo com um estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). É um público que deseja ser independente, vender mais, aumentar seus lucros, conquistar novos clientes, fazer novos contatos e crescer seus negócios. Para tanto, é fundamental adquirir conhecimento em várias áreas como liderança, comunicação, vendas, finanças, networking, marca pessoal e ferramentas digitais. Tais temas serão oferecidos gratuitamente, na Oficina Ela Pode, em Itabuna, nesta terça-feira (19), e em Ilhéus, dia 21.

O programa Ela Pode é uma iniciativa do Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME) com o apoio do Google.org e tem o objetivo de capacitar mulheres brasileiras, ajudando-as no crescimento pessoal e profissional. O programa aborda temas importantes para os desafios mais comuns na área do empreendedorismo e empregabilidade.

O evento a ser realizado em Itabuna (19) e Ilhéus (21) tem a correalização da Câmara da Mulher Empresária de Ilhéus (CME), Sindicatos dos Comércios de Itabuna (Sindicom) e de Ilhéus (Sincomércio) e apoio do Sebrae – Programa DELAS. As empreendedoras terão a oportunidade de administrar melhor suas finanças, se comunicar bem, aumentar suas vendas, fazer negociação, fortalecer o networking para crescer seus negócios, potencializar a sua marca pessoal e aprender a usar as ferramentas digitais de forma estratégica. Elas receberão certificado.

Etapas

A oficina Ela Pode será ministrada por Patrícia Sales, multiplicadora e mentora de mulheres no Instituto RME, e acontecerá em duas etapas com a mesma programação, tanto em Itabuna quanto em Ilhéus. A primeira será no turno da manhã, das 8:30 às 11:30, com a capacitação em liderança, networking e marca pessoal.

A segunda etapa, à tarde, começará às 13h30min com a capacitação na área de negociação, finanças e ferramentas digitais. Às 16 horas, terá a Roda de Conversa com convidadas que vão discutir, em Itabuna, o tema “Como as redes de apoio podem ajudar a crescer o seu negócio”, e em Ilhéus, “Como vencer os desafios do empreendedorismo feminino: atitudes que fazem a diferença”.

As convidadas para a Roda de Conversa em Itabuna são: Claudiana Figueiredo, coordenadora regional do Sebrae-Ilhéus; a designer de interiores Paula Ganem, coordenadora da Câmara da Mulher Empresária; a jornalista Karen Póvoas, empreendedora na KP Treinamentos e Assessoria de comunicação; a assistente social Nóbia Maria, empreendedora na Vovó Nau – Cafeteria e Biscoiteria; a administradora de empresas Gabriela Oliveira, empreendedora na Tok do Lar – roupa para mesa.

Em Ilhéus, a Roda de Conversa terá a participação de Paula Ganem e Karen Póvoas, mais uma vez; da psicóloga Silvana Rabelo, sub-coordenadora da CME Ilhéus; da empreendedora Aline dos Anjos, sócia na Hamburgueria Sabores dos Anjos e da professora Sara Vanesca, empreendedora na Bolos do Carmo.

Para participar gratuitamente da Oficina Ela Pode, a empreendedora precisa se inscrever no link inscrição Itabuna ou inscrição Ilhéus, também pelo calendário de curso do site elapode.com.br ou através do WhatsApp (73) 99165-4045/ (71) 9284-0367.