Está nas bancas e online a edição do Diário Bahia, com informações sobre a eleição que será realizada neste domingo (02). Além dos locais de votação, orientações passadas pelo Tribunal Superior Eleitoral à população. O aniversário do Hospital de Base de Itabuna e o anúncio do centro de biodiversidade na Uesc também estão entre os assuntos. Leia mais aqui.