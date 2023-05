Eleição do Conselho de Cultura de Ilhéus segue até sábados

A eleição para escolha dos integrantes do Conselho Municipal de Cultura (CMC) segue até as 12h30 do próximo sábado (13). O órgão representa uma ferramenta importante para garantir a participação social na construção das políticas públicas voltadas à Cultura.

Os interessados devem comparecer ao auditório da Casa Jorge Amado, dos dias 9 a 12 de maio, das 9h às 17h30, e ao Teatro Municipal de Ilhéus, no dia 13 de maio, das 8h30 às 12h30. Os eleitores inscritos precisam apresentar documento de identificação com foto. Cada usuário pode votar apenas uma vez e apenas em um segmento.

As categorias elegíveis são: Teatro, Música, Dança, Literatura, Patrimônio Histórico, Cultura Popular, Cultura Afro, Artes Visuais, Audiovisual e Cultura Indígena. A apuração será realizada no sábado (13), às 13h, no Teatro Municipal.

O Conselho Municipal de Cultura tem as seguintes finalidades, entre elas: formular políticas e diretrizes para o Plano Municipal de Cultura (PMC); garantir a cidadania cultural como direito de acesso e fruição dos bens culturais; defender o patrimônio cultural e artístico do Município e colaborar na articulação das ações entre organismos públicos e privados da área da cultura.