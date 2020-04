ELEIÇÃO EM ITABUNA: OS VEREADORES-PREFEITURÁVEIS

A janela partidária, criada para agradar a classe política, fechou. Muitos pré-candidatos a prefeito e vereador saíram das suas legendas. Percentualmente, diria que 98% abandonaram o “barco” por conveniências e interesses pessoais e não por insatisfação ideológica ou outro motivo.

Aqui em Itabuna, os quatros vereadores-prefeituráveis mudaram de sigla: Enderson Guinho saiu do PDT para o Cidadania. Júnior Brandão deixou o PT e foi se alojar na Rede. Charliane Souza trocou o PTB pelo MDB e Aldenes Meira o PCdoB pelo PP, depois de um bom tempo namorando o PSB do médico Renato Costa, presidente do diretório municipal.

Para que levem a legítima e democrática pretensão até o fim do processo eleitoral, terão que alcançar uma pontuação acima de 5% nas pesquisas de intenções de voto antes das convenções partidárias, que serão realizadas entre 20 de julho a 5 de agosto.

O comando estadual das siglas não costuma bancar candidaturas sem nenhuma perspectiva de crescimento. O pragmatismo fala mais alto. Não adianta espernear, é bradar em vão.

Do quarteto, acredito que somente um deve ir até o fim. Os demais só esperam um convite para ser vice-prefeito. No frigir dos ovos, nem uma coisa, a possibilidade de se reeleger para o Parlamento municipal, nem outra, ser candidato a vice-prefeito. Restará só o arrependimento. E aí, como diz a sabedoria popular, a Inês é morta, o leite já foi derramado.

Não podemos descartar um pega-pega lá na frente, um enorme imbróglio. O vereador-prefeiturável resolver de última hora disputar à reeleição para o Legislativo.

Se eu fosse apostar, jogaria minhas poucas fichas no prefeiturável Júnior Brandão como o que pode levar sua postulação até o final do processo sucessório. Sua legenda, a Rede Sustentabilidade, pensa mais em marcar a posição da sigla do que na improvável vitória do candidato.

MDB, Cidadania e o PP vão condicionar seus prefeituráveis aos resultados das pesquisas. O plano B é ser vice do Capitão Azevedo (PL), hoje em segundo lugar em todas as enquetes para a sucessão do prefeito Fernando Gomes. O problema é que o capitão já tem seu companheiro na chapa majoritária.