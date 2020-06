Eleição na Santa Casa de Itabuna escolhe Valdece como novo provedor

O professor e advogado Francisco Valdece foi eleito, nesta sexta-feira (19), novo provedor da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, para o biênio 2020/2021. Realizada no auditório no prédio da administração central da instituição, a Assembleia Ordinária de Eleição teve três convocações, às 11h, às 11h30min e às 12h.

A chapa encabeçada pelo professor Francisco Valdece foi a única inscrita até o prazo final, 29 de maio. Ele substituirá o médico Eric Ettinger Júnior. Além da votação presencial, por causa da pandemia do novo coronavírus, os irmãos aptos também puderam enviar o voto por e-mail. Essa opção de voto foi encerrada às 11h. A posse do novo provedor está marcada às 10h do dia 1º de julho.

Para o provedor Eric Ettinger Júnior, mais uma vez a eleição para provedoria da Santa Casa de Itabuna comprovou a união e compromisso para com a instituição. Ele disse ainda que o provedor eleito conhece como poucos a dinâmica da instituição, onde está há 31 anos no Departamento Jurídico.

O provedor eleito agradeceu pela confiança e adiantou que contará com equipe de ouro para manter os bons serviços oferecidos para comunidade pela Santa Casa. Hoje, também foram eleitos o vice-provedor Antônio Augusto Alves Rossi. Carlos Veloso Leahy (1º secretário), Sílvio Roberto (2ºsecretário), Peter Deviris Santos Lemos (1º tesoureiro) e José Moreira Laytynher (2º tesoureiro).

Perfil

Francisco Valdece Ferreira de Sousa está no Departamento Jurídico da Santa Casa há mais de três décadas, professor no Curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), foi professor da então Faculdade Tecnologia Ciência (FTC), atual UniFTC, e na Unime Itabuna.